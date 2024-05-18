Чтобы лаваш не сгорел, жарить нужно только со стороны линии среза. Для этого можно использовать и шампуры, и решетку.

Будет вкусно Исчезнут со стола за секунду: как приготовить самые вкусные шампиньоны на гриле

Шашлыки из лаваша

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 болгарских перца;

– 1 луковица;

– 50 граммов петрушки;

– 1 килограмм свиного фарша;

– 2 лаваша;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Перец и лук нарежьте кубиком, а петрушку измельчите. Смешайте овощи с фаршем, добавьте петрушку, посолите и поперчите. Распределите мясную массу по лавашу и сверните в рулетик. Порежьте рулетик на порционные кусочки. Нанижите их на шампур и жарьте на разогретых углях до готовности.

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