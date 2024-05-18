Щоб лаваш не згорів, смажити потрібно лише зі сторони лінії зрізу. Для цього можна використовувати й шампури, і решітку.

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Шашлики з лаваша

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 болгарські перці;

– 1 цибулина;

– 50 грамів петрушки;

– 1 кілограм свинячого фаршу;

– 2 лаваші;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Перець та цибулю наріжте кубиком, а петрушку подрібніть. Змішайте овочі з фаршем, додайте петрушку, посоліть і поперчіть. Розподіліть м'ясну масу по лавашу та скрутіть у рулетик. Поріжте рулетик на порційні шматочки. Нанижіть їх на шампур та смажте на розігрітому вугіллі до готовності.

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