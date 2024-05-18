Щоб лаваш не згорів, смажити потрібно лише зі сторони лінії зрізу. Для цього можна використовувати й шампури, і решітку.
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Шашлики з лаваша
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Перець та цибулю наріжте кубиком, а петрушку подрібніть.
- Змішайте овочі з фаршем, додайте петрушку, посоліть і поперчіть.
- Розподіліть м'ясну масу по лавашу та скрутіть у рулетик.
- Поріжте рулетик на порційні шматочки.
- Нанижіть їх на шампур та смажте на розігрітому вугіллі до готовності.