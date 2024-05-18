Лаваш на гриле: готовим фантастические рулетики с мясом

18 мая 2024, 10:59
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Источник:

olga_riabenko_

Чтобы разнообразить выезд на природу, приготовьте вкусные рулетики из лаваша. Они исчезнут со стола за несколько минут.

Чтобы лаваш не сгорел, жарить нужно только со стороны линии среза. Для этого можно использовать и шампуры, и решетку.

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Шашлыки из лаваша

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 болгарских перца;
– 1 луковица;
– 50 граммов петрушки;
– 1 килограмм свиного фарша;
– 2 лаваша;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Перец и лук нарежьте кубиком, а петрушку измельчите.
  2. Смешайте овощи с фаршем, добавьте петрушку, посолите и поперчите.
  3. Распределите мясную массу по лавашу и сверните в рулетик.
  4. Порежьте рулетик на порционные кусочки.
  5. Нанижите их на шампур и жарьте на разогретых углях до готовности.
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Автор: Ольга Котів