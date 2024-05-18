Лаваш на гриле: готовим фантастические рулетики с мясом

Чтобы разнообразить выезд на природу, приготовьте вкусные рулетики из лаваша. Они исчезнут со стола за несколько минут.

Чтобы лаваш не сгорел, жарить нужно только со стороны линии среза. Для этого можно использовать и шампуры, и решетку.

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Шашлыки из лаваша

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

– 2 болгарских перца;– 1 луковица;– 50 граммов петрушки;– 1 килограмм свиного фарша;– 2 лаваша;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Перец и лук нарежьте кубиком, а петрушку измельчите. Смешайте овощи с фаршем, добавьте петрушку, посолите и поперчите. Распределите мясную массу по лавашу и сверните в рулетик. Порежьте рулетик на порционные кусочки. Нанижите их на шампур и жарьте на разогретых углях до готовности.