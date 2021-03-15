Курячий рол з соусом: простий рецепт
Курячий рол – смачний і корисний перекус, який ви можете приготувати швидко і легко в домашніх умовах.
Джерело:Наша Ряба
Рол з ніжним курячим м'ясом, солодким перцем та листям салату чудово підійде для ситного обіду чи перекусу. Також можна подавати до супу або салату.
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Рецепт ролу
- Для приготування ролу заздалегідь розморозьте м'ясо, ретельно помийте, викладіть у форму для запікання, додайте сіль, перець.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись до готовності. М'ясо відокремте від кістки, наріжте соломкою.
- Ретельно помийте овочі, почистіть солодкий перець, наріжте соломкою, огірок – півкільцями, листя салату – розірвіть руками.
- Помийте кріп, подрібніть ножем.
- Для приготування соусу змішайте у мисці оливкову олію з лимонним соком, додайте сіль, кріп, перемішайте.
- У миску викладіть перець, огірок, листя салату, м'ясо, додайте соус, перемішайте.
- Лаваш розріжте на дві рівні частини, викладіть начинку, загорніть краї, сформуйте рулет.
- Обсмажте рол на пательні без олії протягом декількох хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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