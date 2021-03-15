Курячий рол – смачний і корисний перекус, який ви можете приготувати швидко і легко в домашніх умовах.

Рол з ніжним курячим м'ясом, солодким перцем та листям салату чудово підійде для ситного обіду чи перекусу. Також можна подавати до супу або салату. Читайте також Рецепти пісних сніданків на будь-який смак: сучасні варіанти страв Рецепт ролу Інгредієнти:

– 1 шт. курячої гомілки;

– 1 солодкий перець;

– 1 огірок;

– 1/2 лимону;

– 50 грамів листя салату;

– 1 лаваш;

– 25 мілілітрів оливкової олії;

– кріп;

– сіль;

– перець. Для приготування ролу заздалегідь розморозьте м'ясо, ретельно помийте, викладіть у форму для запікання, додайте сіль, перець. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись до готовності. М'ясо відокремте від кістки, наріжте соломкою. Ретельно помийте овочі, почистіть солодкий перець, наріжте соломкою, огірок – півкільцями, листя салату – розірвіть руками. Помийте кріп, подрібніть ножем. Для приготування соусу змішайте у мисці оливкову олію з лимонним соком, додайте сіль, кріп, перемішайте. У миску викладіть перець, огірок, листя салату, м'ясо, додайте соус, перемішайте. Лаваш розріжте на дві рівні частини, викладіть начинку, загорніть краї, сформуйте рулет. Обсмажте рол на пательні без олії протягом декількох хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!