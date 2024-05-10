Одним из интересных способов использования молодых кабачков является приготовление лазаньи. Это вкусная версия традиционного итальянского блюда, которую вы просто обязаны попробовать.

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Лазанья с кабачками

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Лук и чеснок почистите и мелко нашинкуйте.
  2. Кабачки нарежьте кружочками, а морковь натрите на терке.
  3. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок.
  4. Добавьте мясо, все приправьте.
  5. Всыпьте на сковородку тертую морковь и консервированные помидоры.
  6. В кастрюле растопите масло, добавьте молоко и муку. Перемешайте и нагревайте на медленном огне до загустения.
  7. Смажьте форму для запекания оливковым маслом и выложите ломтики кабачка, соус бешамель, тертый сыр и мясной соус с помидорами.
  8. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 25 минут.