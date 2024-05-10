Одним из интересных способов использования молодых кабачков является приготовление лазаньи. Это вкусная версия традиционного итальянского блюда, которую вы просто обязаны попробовать.

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Лазанья с кабачками

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 грамм кабачков;

– 250 грамм мяса индейки;

– 125 грамм сыра Моцарелла;

– 100 грамм лука;

– 10 грамм чеснока;

– 45 грамм моркови;

– 250 грамм консервированных помидоров;

– 200 миллилитров молока;

– 10 грамм сливочного масла;

– 15 грамм муки;

– специи: соль, перец, майоран, перец сладкий, орегано, базилик, свежий базилик.

Приготовление:

Лук и чеснок почистите и мелко нашинкуйте. Кабачки нарежьте кружочками, а морковь натрите на терке. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок. Добавьте мясо, все приправьте. Всыпьте на сковородку тертую морковь и консервированные помидоры. В кастрюле растопите масло, добавьте молоко и муку. Перемешайте и нагревайте на медленном огне до загустения. Смажьте форму для запекания оливковым маслом и выложите ломтики кабачка, соус бешамель, тертый сыр и мясной соус с помидорами. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 25 минут.

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