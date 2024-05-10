Одним из интересных способов использования молодых кабачков является приготовление лазаньи. Это вкусная версия традиционного итальянского блюда, которую вы просто обязаны попробовать.
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Лазанья с кабачками
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Лук и чеснок почистите и мелко нашинкуйте.
- Кабачки нарежьте кружочками, а морковь натрите на терке.
- На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок.
- Добавьте мясо, все приправьте.
- Всыпьте на сковородку тертую морковь и консервированные помидоры.
- В кастрюле растопите масло, добавьте молоко и муку. Перемешайте и нагревайте на медленном огне до загустения.
- Смажьте форму для запекания оливковым маслом и выложите ломтики кабачка, соус бешамель, тертый сыр и мясной соус с помидорами.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 25 минут.