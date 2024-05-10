Одним із цікавих способів використання молодих кабачків є приготування лазаньї. Це смачна версія традиційної італійської страви, яку ви просто мусите спробувати.
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Лазанья з кабачками
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Цибулю і часник почистіть та дрібно нашаткуйте.
- Кабачки наріжте кружальцями, а моркву натріть на тертці.
- На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю і часник.
- Додайте м’ясо, все приправте.
- Всипте на сковорідку терту моркву і консервовані помідори.
- У каструлі розтопіть масло, додайте молоко і борошно. Перемішайте і нагрівайте на повільному вогні до загустіння.
- Змастіть форму для запікання оливковою олією і викладіть скибочки кабачка, соус бешамель, тертий сир і м’ясний соус з помідорами.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте приблизно 25 хвилин.