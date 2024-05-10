Одним із цікавих способів використання молодих кабачків є приготування лазаньї. Це смачна версія традиційної італійської страви, яку ви просто мусите спробувати.

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Лазанья з кабачками

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Цибулю і часник почистіть та дрібно нашаткуйте.
  2. Кабачки наріжте кружальцями, а моркву натріть на тертці.
  3. На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю і часник.
  4. Додайте м’ясо, все приправте.
  5. Всипте на сковорідку терту моркву і консервовані помідори.
  6. У каструлі розтопіть масло, додайте молоко і борошно. Перемішайте і нагрівайте на повільному вогні до загустіння.
  7. Змастіть форму для запікання оливковою олією і викладіть скибочки кабачка, соус бешамель, тертий сир і м’ясний соус з помідорами.
  8. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте приблизно 25 хвилин.