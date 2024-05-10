Одним із цікавих способів використання молодих кабачків є приготування лазаньї. Це смачна версія традиційної італійської страви, яку ви просто мусите спробувати.

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Лазанья з кабачками

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів кабачків;

– 250 грамів м'яса індички;

– 125 грамів сиру Моцарела;

– 100 грамів цибулі;

– 10 грамів часнику;

– 45 грамів моркви;

– 250 грамів консервованих помідорів;

– 200 мілілітрів молока;

– 10 грамів вершкового масла;

– 15 грамів борошна;

– спеції: сіль, перець, майоран, перець солодкий, орегано, базилік, свіжий базилік.

Приготування:

Цибулю і часник почистіть та дрібно нашаткуйте. Кабачки наріжте кружальцями, а моркву натріть на тертці. На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю і часник. Додайте м’ясо, все приправте. Всипте на сковорідку терту моркву і консервовані помідори. У каструлі розтопіть масло, додайте молоко і борошно. Перемішайте і нагрівайте на повільному вогні до загустіння. Змастіть форму для запікання оливковою олією і викладіть скибочки кабачка, соус бешамель, тертий сир і м’ясний соус з помідорами. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте приблизно 25 хвилин.

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