Что приготовить из молодых кабачков: простой рецепт овощной лазаньи
10 мая 2024, 06:36Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Молодые кабачки – это отличный ингредиент, который может сделать ваше меню особенно вкусным. Благодаря их нежной текстуре и мягкому вкусу они идеально подходят для разнообразных блюд.
Одним из интересных способов использования молодых кабачков является приготовление лазаньи. Это вкусная версия традиционного итальянского блюда, которую вы просто обязаны попробовать.
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Лазанья с кабачками
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 300 грамм кабачков;
– 250 грамм мяса индейки;
– 125 грамм сыра Моцарелла;
– 100 грамм лука;
– 10 грамм чеснока;
– 45 грамм моркови;
– 250 грамм консервированных помидоров;
– 200 миллилитров молока;
– 10 грамм сливочного масла;
– 15 грамм муки;
– специи: соль, перец, майоран, перец сладкий, орегано, базилик, свежий базилик.
Приготовление:
- Лук и чеснок почистите и мелко нашинкуйте.
- Кабачки нарежьте кружочками, а морковь натрите на терке.
- На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок.
- Добавьте мясо, все приправьте.
- Всыпьте на сковородку тертую морковь и консервированные помидоры.
- В кастрюле растопите масло, добавьте молоко и муку. Перемешайте и нагревайте на медленном огне до загустения.
- Смажьте форму для запекания оливковым маслом и выложите ломтики кабачка, соус бешамель, тертый сыр и мясной соус с помидорами.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 25 минут.