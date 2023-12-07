Гордість італійських бабусь: готуємо традиційну лазанью – автентичний рецепт

Класична лазанья готується з листів пасти, перешарованих м'ясним фаршем з томатним соусом, тертим сиром і соусом бешамель. У підсумку виходить дуже ситна страва з насиченим смаком.

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Як приготувати класичну лазанью без бешамель

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів помідорів;

– чебрець до смаку;

– гілочка розмарину;

– 10 готових листків лазаньї;

– 50 грамів оливкової олії;

– 150 грамів моцарели;

– 1 лавровий листок;

– 200 грамів цибулі;

– 400 грамів яловичого фаршу;

– сіль, паприка та чорний мелений перець до смаку.



Така лазанья смакуватиме всім / Фото Unsplash

Приготування:

Розігрійте на пательні олію. Викладіть туди розмарин, чебрець, лавровий лист і нарізану цибулю. Смажте до прозорості цибулі та додайте фарш. Готуйте, поки м'ясо не змінить колір, після чого посоліть, поперчіть та додайте паприку. Додайте томатне пюре і тушкуйте ще кілька хвилин. Для приготування томатного пюре, зніміть шкірку з помідорів та перебийте їх в блендері. Викладіть кілька листів лазаньї у форму. Покрийте їх соусом і тертим сиром. Замість моцарели можна взяти будь-який твердий сир. Єдина умова – він повинен добре плавитися. Викладіть зверху знову листи, соус і сир. Продовжуйте, поки листи не закінчаться. На верхній лист лазаньї викладіть томатне пюре Випікайте лазанью в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин. Готову страву посипте тертим сиром, поставте в розігріту духовку і запікайте, поки сир не розплавиться.

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