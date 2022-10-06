Когда после тяжелого дня хочется порадовать себя вкусным ужином, а сил что-то долго готовить уже просто нет, всегда на помощь придут салаты с сочной курочкой. Они всегда радуют своим вкусом и легкостью, а вкусные кусочки курятины будут хорошим завершением в любой день.

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Рецепт салата с курицей и фасолью

Время: 30 минут

Порций: 4

Всегда вкусно и питательно / Фото Pixabay

Ингредиенты:

куриная грудка;

маленькое авокадо;

2 вареных яйца;

2 горсти салата (подойдет любой);

6 ломтиков бекона;

300 грамм вареной стручковой фасоли;

чайная ложка тимьяна;

горсть тертого пармезана;

соль и перец по вкусу, немного масла.

Для соуса потребуются по чайной ложке горчицы и лимонного сока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец.

Приготовление:

Филе моем, натираем солью, перцем и тимьяном. Разрезаем вдоль на 5 – 6 полосок. Обжариваем на сковороде по 2 – 3 минуты с каждой стороны. Затем обжариваем бекон до золотой корочки, затем обсушиваем на бумажном полотенце. Яйца нарезаем на половинки, авокадо – на маленькие кубики. Тщательно перемешиваем все ингредиенты для соуса. Смешиваем фасоль, листья салата, авокадо и заправляем соусом. Раскладываем салат по тарелкам и добавляем курочку, бекон и яйца. Сбрызгиваем маслом и посыпаем тертым пармезаном.

Приятного аппетита!