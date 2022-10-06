Когда после тяжелого дня хочется порадовать себя вкусным ужином, а сил что-то долго готовить уже просто нет, всегда на помощь придут салаты с сочной курочкой. Они всегда радуют своим вкусом и легкостью, а вкусные кусочки курятины будут хорошим завершением в любой день.
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Рецепт салата с курицей и фасолью
Время: 30 минут
Порций: 4
Всегда вкусно и питательно / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- куриная грудка;
- маленькое авокадо;
- 2 вареных яйца;
- 2 горсти салата (подойдет любой);
- 6 ломтиков бекона;
- 300 грамм вареной стручковой фасоли;
- чайная ложка тимьяна;
- горсть тертого пармезана;
- соль и перец по вкусу, немного масла.
Для соуса потребуются по чайной ложке горчицы и лимонного сока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец.
Приготовление:
- Филе моем, натираем солью, перцем и тимьяном. Разрезаем вдоль на 5 – 6 полосок. Обжариваем на сковороде по 2 – 3 минуты с каждой стороны.
- Затем обжариваем бекон до золотой корочки, затем обсушиваем на бумажном полотенце.
- Яйца нарезаем на половинки, авокадо – на маленькие кубики.
- Тщательно перемешиваем все ингредиенты для соуса.
- Смешиваем фасоль, листья салата, авокадо и заправляем соусом.
- Раскладываем салат по тарелкам и добавляем курочку, бекон и яйца. Сбрызгиваем маслом и посыпаем тертым пармезаном.
Приятного аппетита!