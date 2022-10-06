Коли після важкого дня хочеться потішити себе смачною вечерею, а сил щось довго готувати вже просто немає, завжди на допомогу прийдуть салати з соковитою курочкою. Вони завжди тішать своїм смаком та легкістю, а смачні шматочки курятини будуть гарним завершенням будь-якого дня.

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Рецепт салату з куркою та квасолею

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Завжди смачно та поживно / Фото Pixabay

Інгредієнти:

куряча грудка;

маленьке авокадо;

2 варених яйця;

2 жмені салату (підійде будь-який);

6 скибочок бекону;

300 грамів вареної стручкової квасолі;

чайна ложка чебрецю;

жменя тертого пармезану;

сіль та перець до смаку, трішки олії.

Для соусу будуть потрібні по чайній ложці гірчиці і лимонного соку, 2 столові ложки оливкової олії, сіль та перець.

Приготування:

Філе миємо, натираємо сіллю, перцем та чебрецем. Розрізаємо вздовж на 5 – 6 смужок. Обсмажуємо на пательні по 2 – 3 хвилини з кожного боку. Потім обсмажуємо бекон до золотої скоринки, потім обсушуємо на паперовому рушничку. Яйця нарізаємо на половинки, авокадо – на маленькі кубики. Ретельно змішуємо усі інгредієнти для соусу. Змішуємо квасолю, листя салату, авокадо та заправляємо соусом. Розкладаємо салат по тарілках та додаємо курочку, бекон та яйця. Посипаємо тертим пармезаном.

Смачного!