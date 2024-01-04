Так делали еще наши бабушки: старинный рецепт настоящих лемковских голубцов
4 января 2024, 20:35Читати новину українською
Издавна лемковские голубцы готовили к Рождеству и подавали к 12 постным блюдам в Сочельник. В декабре это блюдо даже внесли в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.
Лемковские голубцы готовили двух видов:
- "скоромные" со шкварками и сметаной,
- "постные", которые делали именно на Рождество и подавали на Святой ужин.
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Рецепт лемковских голубцов
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
– 1 белокочанная капуста;
– 1 килограмм картофеля;
– 4 луковицы;
– 200 граммов грибов;
– 1 головка чеснока;
– 300 граммов томатов;
– 1 морковь,
– 25 граммов муки;
– 100 граммов масла;
– пол литра сметаны.
Смотрите, как готовят традиционные лемковские голубцы:
Приготовление:
- Листья белокочанной капусты отварите в подсоленной воде.
- Для начинки смешайте тертый на мелкой терке и толченый картофель в равных пропорциях, соль, перец, пряности и чеснок. Пожарьте на растительном масле 2 измельченные луковицы вместе с грибами и также добавьте к начинке.
- Постные голубцы тушатся на томатной подливке, которую нужно приготовить заранее из томатов, поджаренных 2 луковиц и моркови.
- На дно кастрюли положите лист капусты, а на него – друг возле друга скрученные голубцы, смазанные сливочным маслом. Залейте их кипятком, поставьте на плиту и тушите 10 минут. Далее залейте томатную подливу и варите до готовности.
- Утром на Рождество скоромные голубцы традиционно тушат в сметане и подают на стол. К блюду добавляются соль, перец и пряные травы по вкусу.