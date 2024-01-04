Лемківські голубці готували двох видів:
- "скоромні" зі шкварками та сметаною,
- "пісні", які робили саме на Різдво і подавали на Святу вечерю.
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Рецепт лемківських голубців
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Дивіться, як готують традиційні лемківські голубці:
Приготування:
- Листя білокачанної капусти відваріть у підсоленій воді.
- Для начинки змішайте терту на дрібній тертці та товчену картоплю в рівних пропорціях, сіль, перець, прянощі та часник. Посмажте на олії 2 подрібнені цибулини разом із грибами й також додайте до начинки.
- Пісні голубці тушкуються на томатній підливі, яку треба приготувати завчасно з томатів, підсмажених 2 цибулин та моркви.
- На дно каструлі покладіть листок капусти, а на нього – один біля одного скручені голубці, змащені вершковим маслом. Залийте їх окропом, поставте на плиту і тушкуйте 10 хвилин. Далі залийте томатну підливу і варіть до готовності.
- Зранку на Різдво скоромні голубці традиційно тушкують у сметані та подають на стіл. До страви додаються також сіль, перець та пряні трави до смаку.