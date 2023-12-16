Сделайте эти голубцы одним из 12 блюд в Сочельник. Наши предки томили их в печи, однако и на плите они получатся отличными.
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Голубцы с картофелем – традиционный рецепт
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Поставьте греться несколько литров воды в большой кастрюле. Пока она закипает, почистите капусту от верхних листьев и аккуратно, не разрезая саму головку, вырежьте кочерыжку.
- Снимите кастрюлю с огня и опустите капусту в кипяток так, чтобы окунулись толстые части листьев. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте на 15 – 30 минут.
- Тем временем сделайте начинку. Картошку помойте, почистите от кожуры и натрите на мелкой терке вместе с луком. Смешайте начинку с солью и перцем. Затем поставьте кастрюлю с начинкой на огонь и доведите ее до густого состояния, постоянно помешивая. Это необходимо для того, чтобы начинка не потемнела и не убегала из листьев во время тушения голубцов.
- Выньте кочан из кастрюли, слейте лишнюю воду и осторожно разберите его на листья. Слишком плотные утолщения можно срезать.
- На дно посуды, в которой будете варить голубцы, обязательно положите капустный лист, чтобы они не пригорели.
- Положите на лист 2 – 3 столовых ложки начинки и заверните голубец. Делайте это, пока капуста не кончится.
- Складывайте голубцы в кастрюлю плотно рядом друг с другом. Затем залейте их кипятком, так чтобы голубцы были почти полностью прикрыты.
- Готовьте на малом огне приблизительно полтора часа, но следите, чтобы блюдо не подгорело. Если потребуется, долейте еще кипятка. Подавайте готовые голубцы с подливкой.