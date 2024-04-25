Идеальная закуска к праздничному столу: элементарный рецепт ленивой капусты

25 апреля 2024, 17:00
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Источник:

Shuba

Если вы никогда не готовили ленивую капусту, то обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. С ним на самом деле совсем не будет хлопот.

Слегка кислый вкус такой капусты пробудит аппетит. Она вполне достойна быть на праздничном столе.

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Ленивая капуста

  • Время: 1 час
  • Порций: 10
Ингредиенты:
– 6 килограммов капусты;
– 4 свеклы;
– 1 литр воды;
– 50 граммов соли;
– 50 граммов сахара;
– 50 миллилитров уксуса 9%;
– растительное масло по вкусу;
– 2 головки чеснока;
– горчица, смесь специй по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистьте и вымойте капусту. Удалите твердую часть.
  2. Также почистьте и вымойте свеклу. Нарежьте ее небольшими кусочками и сложите половину в большую кастрюлю.
  3. Капусту разрежьте на четыре части и положите сверху, а на нее – снова свеклу.
  4. В банку с водой постепенно насыпьте соль и сахар. Размешайте.
  5. Залейте капусту раствором и добавьте уксус. Накройте кастрюлю фольгой и крышкой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Готовьте капусту до мягкости.
  6. Готовую капусту выложите на доску, нарежьте небольшими кусочками. Почистьте и измельчите чеснок. Положите его отдельную мисочку, добавьте специи, немного соли и разотрите толкушкой.
  7. Подавая капусту на стол, добавляйте в нее заправку.
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Автор: Ольга Котів