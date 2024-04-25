Злегка кислий смак такої капусти пробудить апетит. Вона цілком гідна бути на святковому столі.
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Лінива капуста
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Приготування:
- Почистьте та вимийте капусту. Видаліть тверду частину.
- Також почистьте та вимийте буряки. Наріжте їх невеличкими шматочками та складіть половину у велику каструлю.
- Капусту розріжте начетверо та покладіть зверху, а на неї – знову буряк.
- У банку з водою поступово насипте сіль та цукор. Розмішайте.
- Залийте капусту розчином та додайте оцет. Накрийте каструлю фольгою та кришкою і поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Готуйте капусту до м'якості.
- Готову капусту викладіть на дошку, наріжте невеликими шматочками. Почистьте та подрібніть часник. Покладіть його окрему мисочку, додайте спеції, трохи солі та розітріть товкачиком.
- Подаючи капусту на стіл, додавайте в неї заправку.