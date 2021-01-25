Ленивые голубцы из пекинской капусты: простой рецепт от Тани Литвиновой
Думаете, что полезного и вкусного приготовить на ужин? Татьяна Литвинова предлагает – голубцы с пекинской капустой, которые понравятся всей семье.
Татьяна Литвинова поделилась рецептом на своей странице в инстаграм. Приготовить "ленивые" голубцы очень легко и не надо тратить много времени. Блюдо из мясного фарша и пекинской капусты получается питательным и полезным.
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"Ленивые" голубцы
- Помойте, очистите морковь, лук, чеснок, измельчите ножом. Обжарьте на масле на сковороде до золотой корочки, добавьте тимьян.
- Томаты измельчите в блендере, добавьте к луку. Далее – добавьте фарш, рис, соль, перец, тушите до готовности.
- Пекинскую капусту, помойте, нарежьте соломкой.
- В форму для выпекания выложите слоями: несколько листиков капусты, сверху выложите фарш, смажьте сметаной, выложите измельченную капусту.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте запекаться на 40 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Голубцы из пекинской капусты от Тани Литвиновой в видео:
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