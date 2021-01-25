Думаете, что полезного и вкусного приготовить на ужин? Татьяна Литвинова предлагает – голубцы с пекинской капустой, которые понравятся всей семье.

Татьяна Литвинова поделилась рецептом на своей странице в инстаграм. Приготовить "ленивые" голубцы очень легко и не надо тратить много времени. Блюдо из мясного фарша и пекинской капусты получается питательным и полезным.

Читайте также Вкусная запеченная картошка: домашние рецепты от Тани Литвиновой

"Ленивые" голубцы

Ингредиенты:

– 600 граммов фарша (из свинины, говядины);

– 150 граммов моркови;

– 150 граммов лука;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка масла гхи;

– 700 миллилитров помидоров пелати;

– 140 граммов риса "Басмати";

– 1 капуста пекинская;

– перец черный, соль,

– мускатный орех;

– тимьян;

– 200 граммов сметаны 15%.

Помойте, очистите морковь, лук, чеснок, измельчите ножом. Обжарьте на масле на сковороде до золотой корочки, добавьте тимьян. Томаты измельчите в блендере, добавьте к луку. Далее – добавьте фарш, рис, соль, перец, тушите до готовности. Пекинскую капусту, помойте, нарежьте соломкой. В форму для выпекания выложите слоями: несколько листиков капусты, сверху выложите фарш, смажьте сметаной, выложите измельченную капусту. Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте запекаться на 40 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Голубцы из пекинской капусты от Тани Литвиновой в видео: