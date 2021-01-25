Ліниві голубці з пекінської капусти: простий рецепт від Тані Литвинової
Думаєте, що корисного і смачного приготувати на вечерю? Тетяна Литвинова пропонує – голубці з пекінською капустою, які сподобаються усій родині.
Тетяна Литвинова поділилась рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Приготувати "ліниві" голубці дуже легко і не треба витрачати багато часу. Страва з м'ясного фаршу і пекінською капустою виходить поживною і корисною.
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- Помийте, почистіть моркву, цибулю, часник, подрібніть ножем. Обсмажте на пательні до золотої скоринки, додайте чебрець.
- Томати подрібніть у блендері, додайте до цибулі. Далі – додайте фарш, рис, сіль, перець, тушкуйте до готовності.
- Пекінську капусту, помийте, наріжте соломкою.
- У форму для випікання викладіть шарами: декілька листочків капусти, зверху викладіть фарш, змастіть сметаною, викладіть подрібнену капусту.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте запікатись на 40 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Голубці з пекінської капусти від Тані Литвинової у відео:
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