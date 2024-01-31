Ленивые голубцы: приготовьте вкусный ужин без лишних усилий
31 января 2024, 22:07Читати новину українською
Источник:Shuba
Если вы любите голубцы, но ленитесь их готовить воспользуйтесь этим простым рецептом. Такое блюдо вам точно понравится.
Ленивые голубцы очень просто готовить. Их даже не нужно закручивать в капусту.
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Рецепт ленивых голубцов
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов куриного фарша;
– 300 граммов капусты;
– 70 граммов риса;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 яйцо;
– смесь специй по вкусу.
Для соуса:
– 500 граммов воды;
– 250 граммов сметаны;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 столовая ложка крахмала;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Капусту нашинкуйте, лук порежьте кубиком, а морковь натрите. Рис отварите до готовности в подсоленной воде.
- Лук и морковь обжарьте до готовности.
- Смешайте зажарку, рис, фарш, яйцо и специи. Тщательно перемешайте.
- Сформируйте голубцы и выложите их на застеленный противень. Накройте фольгой и запекайте 20 – 25 минут при 200 градусах.
- Тем временем смешайте все ингредиенты для соуса.
- Достаньте голубцы из духовки и залейте их соусом. Запекайте еще 20 – 25 минут при 200 градусах, каждые 5 – 7 минут поливая соусом.