Ліниві голубці дуже просто готувати. Їх навіть не потрібно закручувати в капусту.

Варто спробувати Карпатські базарі: здивуйте рідних унікальними картопляними пирогами з підливою

Рецепт лінивих голубців

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Капусту нашинкуйте, цибулю поріжте кубиком, а моркву натріть. Рис відваріть до готовності в підсоленій воді.
  2. Цибулю та моркву обсмажте до готовності.
  3. Змішайте засмажку, рис, фарш, яйце та спеції. Ретельно перемішайте.
  4. Сформуйте голубці та викладіть їх на застелене деко. Накрийте фольгою та запікайте 20 – 25 хвилин за 200 градусів.
  5. Тим часом змішайте всі інгредієнти для соусу.
  6. Дістаньте голубці з духовки та залийте їх соусом. Запікайте ще 20 – 25 хвилин за 200 градусів, кожні 5 – 7 хвилин поливаючи соусом.