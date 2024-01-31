Ліниві голубці дуже просто готувати. Їх навіть не потрібно закручувати в капусту.
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Рецепт лінивих голубців
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Капусту нашинкуйте, цибулю поріжте кубиком, а моркву натріть. Рис відваріть до готовності в підсоленій воді.
- Цибулю та моркву обсмажте до готовності.
- Змішайте засмажку, рис, фарш, яйце та спеції. Ретельно перемішайте.
- Сформуйте голубці та викладіть їх на застелене деко. Накрийте фольгою та запікайте 20 – 25 хвилин за 200 градусів.
- Тим часом змішайте всі інгредієнти для соусу.
- Дістаньте голубці з духовки та залийте їх соусом. Запікайте ще 20 – 25 хвилин за 200 градусів, кожні 5 – 7 хвилин поливаючи соусом.