Ленивые голубцы очень просто готовить. Их даже не нужно закручивать в капусту.

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Рецепт ленивых голубцов

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Капусту нашинкуйте, лук порежьте кубиком, а морковь натрите. Рис отварите до готовности в подсоленной воде.
  2. Лук и морковь обжарьте до готовности.
  3. Смешайте зажарку, рис, фарш, яйцо и специи. Тщательно перемешайте.
  4. Сформируйте голубцы и выложите их на застеленный противень. Накройте фольгой и запекайте 20 – 25 минут при 200 градусах.
  5. Тем временем смешайте все ингредиенты для соуса.
  6. Достаньте голубцы из духовки и залейте их соусом. Запекайте еще 20 – 25 минут при 200 градусах, каждые 5 – 7 минут поливая соусом.