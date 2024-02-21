Тогда вы получите украинскую лазанью – слои капусты, переложенные начинкой из сочного фарша. Перед таким блюдом никто не устоит.
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Ленивые голубцы в духовке
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Пропарьте капусту, чтобы листья были мягкими. Для этого вскипятите кастрюлю воды, положите туда капусту и оставьте на 10 минут.
- Отварите рис в литре воды в течение 5 минут при слабом кипении, затем промойте холодной водой и оставьте в дуршлаге, чтобы стекла вода.
- Пожарьте мелко нарезанный лук в 2 столовых ложках масла на среднем огне. Добавьте натертую морковь. Готовьте, помешивая, 3 минуты. Добавьте томатное пюре или готовый томатный соус. Готовьте еще минуту.
- Фарш приправьте чайной ложкой соли и специями, перемешайте. Добавьте зажарку и рис, снова тщательно перемешайте.
- Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой капустных листьев, на него распределите равномерно начинку и нарезанную петрушку. Выкладывайте слои до верха, последней должна быть капуста. Разрежьте все на порционные куски.
- Смешайте томатную пасту, пол чайной ложки соли, сахар, добавьте стакан воды. Полейте соусом капусту с фаршем. Накройте крышкой или фольгой и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. Еще 90 минут готовьте при температуре 160 градусов.