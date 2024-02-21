Тогда вы получите украинскую лазанью – слои капусты, переложенные начинкой из сочного фарша. Перед таким блюдом никто не устоит.

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Ленивые голубцы в духовке

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,2 килограмма капусты;

– 220 граммов риса;

– 1 морковка;

– 2 луковицы;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 200 граммов томатов;

– 800 граммов фарша;

– 2 чайные ложки сушеного чеснока;

– 0,5 чайной ложки молотого кориандра;

– 2 чайные ложки соли;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;

– 3 веточки петрушки;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 5 стаканов воды.

Приготовление:

Пропарьте капусту, чтобы листья были мягкими. Для этого вскипятите кастрюлю воды, положите туда капусту и оставьте на 10 минут. Отварите рис в литре воды в течение 5 минут при слабом кипении, затем промойте холодной водой и оставьте в дуршлаге, чтобы стекла вода. Пожарьте мелко нарезанный лук в 2 столовых ложках масла на среднем огне. Добавьте натертую морковь. Готовьте, помешивая, 3 минуты. Добавьте томатное пюре или готовый томатный соус. Готовьте еще минуту. Фарш приправьте чайной ложкой соли и специями, перемешайте. Добавьте зажарку и рис, снова тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой капустных листьев, на него распределите равномерно начинку и нарезанную петрушку. Выкладывайте слои до верха, последней должна быть капуста. Разрежьте все на порционные куски. Смешайте томатную пасту, пол чайной ложки соли, сахар, добавьте стакан воды. Полейте соусом капусту с фаршем. Накройте крышкой или фольгой и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. Еще 90 минут готовьте при температуре 160 градусов.

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