Тоді ви отримаєте українську лазанью – шари капусти, перекладені начинкою із соковитого фаршу. Перед такою стравою ніхто не встоїть.

Буде смачно Найвдаліший пиріг з лаваша: рецепт смачної та швидкої вечері

Ліниві голубці у духовці

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма капусти;

– 220 грамів рису;

– 1 морквина;

– 2 цибулини;

– 3 столові ложки олії;

– 200 грамів томатів;

– 800 грамів фаршу;

– 2 чайні ложки сушеного часнику;

– 0,5 чайної ложки меленого коріандру;

– 2 чайні ложки солі;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 3 гілочки петрушки;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 5 склянок води.

Приготування:

Пропарте капусту, аби листки були м'якими. Для цього закип'ятіть каструлю води, покладіть туди капустину і лишіть на 10 хвилин. Відваріть рис у літрі води впродовж 5 хвилин при слабкому кипінні, потім промийте холодною водою й залиште у друшляку, щоб стекла вода. Посмажте дрібно нарізану цибулю у 2 столових ложках олії на середньому вогні. Додайте натерту моркву. Готуйте, помішуючи, 3 хвилини. Додайте томатне пюре чи готовий томатний соус. Готуйте ще хвилину. Фарш приправте чайною ложкою солі та спеціями, перемішайте. Додайте засмажку і рис, знову ретельно перемішайте. Форму для запікання змастіть олію. Викладіть шар капустяного листя, на нього розподіліть рівномірно начинку і нарізану петрушку. Викладайте шари до верху, останньою має бути капуста. Розріжте все на порційні шматки. Змішайте томатну пасту, пів чайної ложки солі, цукор, додайте склянку води. Полийте соусом капусту з фаршем. Накрийте кришкою або фольгою та запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин. Ще 90 хвилин готуйте за температури 160 градусів.

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