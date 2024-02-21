Тоді ви отримаєте українську лазанью – шари капусти, перекладені начинкою із соковитого фаршу. Перед такою стравою ніхто не встоїть.
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Ліниві голубці у духовці
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Пропарте капусту, аби листки були м'якими. Для цього закип'ятіть каструлю води, покладіть туди капустину і лишіть на 10 хвилин.
- Відваріть рис у літрі води впродовж 5 хвилин при слабкому кипінні, потім промийте холодною водою й залиште у друшляку, щоб стекла вода.
- Посмажте дрібно нарізану цибулю у 2 столових ложках олії на середньому вогні. Додайте натерту моркву. Готуйте, помішуючи, 3 хвилини. Додайте томатне пюре чи готовий томатний соус. Готуйте ще хвилину.
- Фарш приправте чайною ложкою солі та спеціями, перемішайте. Додайте засмажку і рис, знову ретельно перемішайте.
- Форму для запікання змастіть олію. Викладіть шар капустяного листя, на нього розподіліть рівномірно начинку і нарізану петрушку. Викладайте шари до верху, останньою має бути капуста. Розріжте все на порційні шматки.
- Змішайте томатну пасту, пів чайної ложки солі, цукор, додайте склянку води. Полийте соусом капусту з фаршем. Накрийте кришкою або фольгою та запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин. Ще 90 хвилин готуйте за температури 160 градусів.