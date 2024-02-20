В этом рецепте используются 2 вида сыра – гауда и сулугуни. Однако вы можете брать и другие на свой вкус.
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Пирог из лаваша
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Сыр натрите, а зелень нарежьте. Смешайте сметану и яйца.
- Смажьте лаваш соусом и выложите сыр с зеленью.
- Сверните, оставив свободный край. Сделайте это со всеми лавашами и объедините их в пирог.
- Выложите на пергамент и залейте соусом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.