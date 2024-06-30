С плавленым сыром они будут еще вкуснее. Такое блюдо достойно даже праздничного стола.
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Ленивые голубцы с плавленым сыром
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Нарежьте лук кубиком и поджарьте на сковороде с оливковым маслом. Морковь натрите на крупной терке.
- Капусту нарежьте соломкой и проварите в кипящей подсоленной воде 2 минуты.
- Выложите фарш в миску, добавьте овощи, яйцо, сваренный рис и специи. Перемешайте, влажными руками сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в панировочных сухарях.
- Поджарьте ленивые голубцы на сковороде в течение 8 минут с обеих сторон. Растопите в кастрюле масло, добавьте муку, томатную пасту и перемешайте. Медленно влейте воду, перемешивая, посолите и поперчите.
- Переложите ленивые голубцы в форму для запекания, залейте соусом, добавьте тертый плавленый сыр. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке на 25 минут.