З плавленим сиром вони будуть ще смачнішими. Така страва гідна навіть святкового столу.

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Ліниві голубці з плавленим сиром

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Наріжте цибулю кубиком та підсмажте на пательні з оливковою олією. Моркву натріть на великій тертці.
  2. Капусту наріжте соломкою та проваріть у киплячій підсоленій воді 2 хвилини.
  3. Викладіть фарш у миску, додайте овочі, яйце, зварений рис та спеції. Перемішайте, вологими руками сформуйте невеликі кульки та обваляйте їх у панірувальних сухарях.
  4. Підсмажте ліниві голубці на пательні протягом 8 хвилин з обох боків. Розтопіть у каструлі масло, додайте борошно, томатну пасту та перемішайте. Повільно влийте воду, перемішуючи, посоліть та поперчіть.
  5. Перекладіть ліниві голубці у форму для запікання, залийте соусом, додайте тертий плавлений сир. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці на 25 хвилин.