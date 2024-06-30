З плавленим сиром вони будуть ще смачнішими. Така страва гідна навіть святкового столу.
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Ліниві голубці з плавленим сиром
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Наріжте цибулю кубиком та підсмажте на пательні з оливковою олією. Моркву натріть на великій тертці.
- Капусту наріжте соломкою та проваріть у киплячій підсоленій воді 2 хвилини.
- Викладіть фарш у миску, додайте овочі, яйце, зварений рис та спеції. Перемішайте, вологими руками сформуйте невеликі кульки та обваляйте їх у панірувальних сухарях.
- Підсмажте ліниві голубці на пательні протягом 8 хвилин з обох боків. Розтопіть у каструлі масло, додайте борошно, томатну пасту та перемішайте. Повільно влийте воду, перемішуючи, посоліть та поперчіть.
- Перекладіть ліниві голубці у форму для запікання, залийте соусом, додайте тертий плавлений сир. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці на 25 хвилин.