Ленивые голубцы с плавленым сыром: готовим бюджетный ужин, который всех поразит
30 июня 2024, 22:56Читати новину українською
Источник:Shuba
Если вы любите голубцы, но ненавидите их крутить, воспользуйтесь этим простым рецептом. Ленивые голубцы будут ничем не хуже.
С плавленым сыром они будут еще вкуснее. Такое блюдо достойно даже праздничного стола.
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Ленивые голубцы с плавленым сыром
- Время: 45 минут
- Порций: 6
– 600 граммов фарша;
– 350 граммов белокочанной капусты;
– 75 граммов риса;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 яйцо;
– 70 граммов панировочных сухарей;
– 30 граммов растительного масла.
Соус:
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 столовая ложка муки;
– 30 граммов плавленого сыра;
– 20 граммов масла 82%;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте лук кубиком и поджарьте на сковороде с оливковым маслом. Морковь натрите на крупной терке.
- Капусту нарежьте соломкой и проварите в кипящей подсоленной воде 2 минуты.
- Выложите фарш в миску, добавьте овощи, яйцо, сваренный рис и специи. Перемешайте, влажными руками сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в панировочных сухарях.
- Поджарьте ленивые голубцы на сковороде в течение 8 минут с обеих сторон. Растопите в кастрюле масло, добавьте муку, томатную пасту и перемешайте. Медленно влейте воду, перемешивая, посолите и поперчите.
- Переложите ленивые голубцы в форму для запекания, залейте соусом, добавьте тертый плавленый сыр. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке на 25 минут.