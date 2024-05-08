Рецепт, который вы точно захотите повторить: готовим быстрые ленивые голубцы
8 мая 2024, 17:59Читати новину українською
Источник:yummy.lera
Если любите голубцы, но не имеете много времени на приготовление, воспользуйтесь этим рецептом. Блюдо получится просто фантастически вкусным.
Ленивые голубцы готовят в духовке. Вам даже не нужно будет парить капусту.
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Рецепт ленивых голубцов
- Время: 1 час
- Порции: 4
– 1 белокочанная капуста;
– 400 – 500 граммов мясного фарша;
– 1 лук;
– 200 граммов густой сметаны;
– специи, соль, укроп по вкусу;
– 1 помидор;
– 80 граммов твердого сыра.
Приготовление:
- Нарежьте капусту кольцами толщиной 2 – 3 сантиметра. Выложите на противень, покрытый пергаментом, и смажьте маслом.
- Мясной фарш смешайте с нарезанным мелкими кубиками луком, добавьте специи и сформируйте шарики. Выложите на капусту, немного прижав руками.
- Для соуса смешайте густую сметану, измельченный укроп, специи. Выложите на фарш, а сверху – кольцо помидора.
- Отправьте все в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
- Натрите сверху сыр и отправьте запекаться еще на 10 – 15 минут.