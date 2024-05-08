Рецепт, который вы точно захотите повторить: готовим быстрые ленивые голубцы

8 мая 2024, 17:59
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Источник:

yummy.lera

Если любите голубцы, но не имеете много времени на приготовление, воспользуйтесь этим рецептом. Блюдо получится просто фантастически вкусным.

Ленивые голубцы готовят в духовке. Вам даже не нужно будет парить капусту.

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Рецепт ленивых голубцов

  • Время: 1 час
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 белокочанная капуста;
– 400 – 500 граммов мясного фарша;
– 1 лук;
– 200 граммов густой сметаны;
– специи, соль, укроп по вкусу;
– 1 помидор;
– 80 граммов твердого сыра.

Приготовление:

  • Нарежьте капусту кольцами толщиной 2 – 3 сантиметра. Выложите на противень, покрытый пергаментом, и смажьте маслом.
  • Мясной фарш смешайте с нарезанным мелкими кубиками луком, добавьте специи и сформируйте шарики. Выложите на капусту, немного прижав руками.
  • Для соуса смешайте густую сметану, измельченный укроп, специи. Выложите на фарш, а сверху – кольцо помидора.
  • Отправьте все в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
  • Натрите сверху сыр и отправьте запекаться еще на 10 – 15 минут.

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Автор: Ольга Котів