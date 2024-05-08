Ліниві голубці готують у духовці. Вам навіть не потрібно буде парити капусту.
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Рецепт лінивих голубців
- Час: 1 година
- Порції: 4
Приготування:
- Наріжте капусту кільцями товщиною 2 – 3 сантиметри. Викладіть на деко, вкрите пергаментом, та змастіть олією.
- М'ясний фарш змішайте з нарізаною дрібними кубиками цибулею, додайте спеції та сформуйте кульки. Викладіть на капусту, трішки притиснувши руками.
- Для соусу змішайте густу сметану, подрібнений кріп, спеції. Викладіть на фарш, а зверху – кільце помідора.
- Відправте все в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.
- Натріть зверзу сир та відправте запікатися ще на 10 – 15 хвилин.