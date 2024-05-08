Ліниві голубці готують у духовці. Вам навіть не потрібно буде парити капусту.

Варто спробувати Легкий сніданок після свят: простий рецепт бургера в лаваші від Ектора Хіменеса-Браво

Рецепт лінивих голубців

  • Час: 1 година
  • Порції: 4

Приготування:

  • Наріжте капусту кільцями товщиною 2 – 3 сантиметри. Викладіть на деко, вкрите пергаментом, та змастіть олією.
  • М'ясний фарш змішайте з нарізаною дрібними кубиками цибулею, додайте спеції та сформуйте кульки. Викладіть на капусту, трішки притиснувши руками.
  • Для соусу змішайте густу сметану, подрібнений кріп, спеції. Викладіть на фарш, а зверху – кільце помідора.
  • Відправте все в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.
  • Натріть зверзу сир та відправте запікатися ще на 10 – 15 хвилин.