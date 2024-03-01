Для тех, у кого нет времени на лепку: ленивый рецепт пельменей в духовке
Источник:Shuba
Пельмени в духовке – вкусная и удобная альтернатива классическим. Их не надо лепить вручную и варить – все намного проще.
Это интересное и уютное блюдо может стать отличным вариантом для семейного обеда или ужина с друзьями. Оно сохраняет настоящий вкус пельменей, но благодаря запеканию имеет золотистую корочку и более ощутимый аромат.
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Пельмени в духовке
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты для заварного теста:
– 450 граммов муки;
– 250 граммов горячей воды;
– 1 чайная ложка соли;
– 40 миллилитров растительного масла;
– 1 яйцо.
Для начинки:
– 1 килограмм фарша;
– 1 луковица;
– соль, перец, приправа к фаршу по вкусу.
Для соуса:
– 150 граммов сметаны;
– 4 столовые ложки томатного соуса.
Для зажарки:
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 40 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- К муке добавьте соль, масло, яйцо и хорошо перемешайте ложкой. Добавляйте понемногу кипяток, продолжая перемешивать. Должно получиться эластичное тесто. Накройте его пищевой пленкой и оставьте отдохнуть.
- К фаршу добавьте соль, перец, приправу, натертый один лук и перемешайте. Второй лук нарежьте кубиком, а морковь потрите на терке. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета.
- Тесто раскатайте в тонкий прямоугольник, распределите по нему фарш и закрутите в рулет. Защипните края теста и нарежьте на маленькие кусочки.
- На низ формы высыпьте зажарку и разровняйте. Выложите рулетики с фаршем срезом вверх.
- Для заливки перемешайте сметану и томатный соус. Полейте им рулетики. Поместите в разогретую до 180 градусов духовку на час.