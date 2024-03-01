Для тех, у кого нет времени на лепку: ленивый рецепт пельменей в духовке

Пельмени в духовке – вкусная и удобная альтернатива классическим. Их не надо лепить вручную и варить – все намного проще.

Это интересное и уютное блюдо может стать отличным вариантом для семейного обеда или ужина с друзьями. Оно сохраняет настоящий вкус пельменей, но благодаря запеканию имеет золотистую корочку и более ощутимый аромат.

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Пельмени в духовке

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты для заварного теста:

– 450 граммов муки;

– 250 граммов горячей воды;

– 1 чайная ложка соли;

– 40 миллилитров растительного масла;

– 1 яйцо.

Для начинки:

– 1 килограмм фарша;

– 1 луковица;

– соль, перец, приправа к фаршу по вкусу.

Для соуса:

– 150 граммов сметаны;

– 4 столовые ложки томатного соуса.

Для зажарки:

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 40 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

К муке добавьте соль, масло, яйцо и хорошо перемешайте ложкой. Добавляйте понемногу кипяток, продолжая перемешивать. Должно получиться эластичное тесто. Накройте его пищевой пленкой и оставьте отдохнуть. К фаршу добавьте соль, перец, приправу, натертый один лук и перемешайте. Второй лук нарежьте кубиком, а морковь потрите на терке. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета. Тесто раскатайте в тонкий прямоугольник, распределите по нему фарш и закрутите в рулет. Защипните края теста и нарежьте на маленькие кусочки. На низ формы высыпьте зажарку и разровняйте. Выложите рулетики с фаршем срезом вверх. Для заливки перемешайте сметану и томатный соус. Полейте им рулетики. Поместите в разогретую до 180 градусов духовку на час.