Ця цікава і затишна страва може стати чудовим варіантом для сімейного обіду або вечері з друзями. Вона зберігає справжній смак пельменів, але завдяки запіканню має золотисту скоринку і більш відчутний аромат.

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Пельмені в духовці

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для заварного тіста:

– 450 грамів борошна;

– 250 грамів гарячої води;

– 1 чайна ложка солі;

– 40 мілілітрів олії;

– 1 яйце. Для начинки:

– 1 кілограм фаршу;

– 1 цибулина;

– сіль, перець, приправа до фаршу до смаку. Для соусу:

– 150 грамів сметани;

– 4 столові ложки томатного соусу. Для засмажки:

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 40 мілілітрів олії.

Приготування:

До борошна додайте сіль, олію, яйце і гарно перемішайте ложкою. Додавайте потрошки окріп, продовжуючи перемішувати. Має вийти еластичне тісто. Накрийте його харчовою плівкою і залиште відпочити. До фаршу додайте сіль, перець, приправу, натерту одну цибулину і перемішайте. Другу цибулину наріжте кубиком, а моркву потріть на тертці. Обсмажте овочі на олії до золотистого кольору. Тісто розкачайте у тонкий прямокутник, розподіліть по ньому фарш і закрутіть у рулет. Защипніть краї тіста і наріжте на маленькі шматочки. На низ форми висипте засмажку і розрівняйте. Викладіть рулетики з фаршем зрізом вверх. Для заливки перемішайте сметану і томатний соус. Полийте ним рулетики. Помістіть у розігріту до 180 градусів духовку на годину.

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