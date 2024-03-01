Ця цікава і затишна страва може стати чудовим варіантом для сімейного обіду або вечері з друзями. Вона зберігає справжній смак пельменів, але завдяки запіканню має золотисту скоринку і більш відчутний аромат.

Буде смачно Ваші рідні будуть в захваті: готуємо соковиті фрикадельки з грибами та куркою

Пельмені в духовці

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. До борошна додайте сіль, олію, яйце і гарно перемішайте ложкою. Додавайте потрошки окріп, продовжуючи перемішувати. Має вийти еластичне тісто. Накрийте його харчовою плівкою і залиште відпочити.
  2. До фаршу додайте сіль, перець, приправу, натерту одну цибулину і перемішайте. Другу цибулину наріжте кубиком, а моркву потріть на тертці. Обсмажте овочі на олії до золотистого кольору.
  3. Тісто розкачайте у тонкий прямокутник, розподіліть по ньому фарш і закрутіть у рулет. Защипніть краї тіста і наріжте на маленькі шматочки.
  4. На низ форми висипте засмажку і розрівняйте. Викладіть рулетики з фаршем зрізом вверх.
  5. Для заливки перемішайте сметану і томатний соус. Полийте ним рулетики. Помістіть у розігріту до 180 градусів духовку на годину.