Ленивые вареники: как правильно готовить блюдо для самых занятых

6 марта 2024, 23:39
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Источник:

ТСН

Мягкими и нежными ленивыми варениками очень просто быстро накормить всю семью. Это простое и сытное блюдо, которое вы приготовите за несколько минут.

Такие вареники очень понравятся детям. Однако и взрослые не смогут перед ними устоять.

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Для ленивых вареников лучше брать некислый, но жирный творог. Не переваривайте их и вынимайте, как всплывут, иначе вкус будет не тот.

Такие вареники, кстати, можно заготовить впрок и заморозить, чтобы утром не тратить время на приготовление.

Ленивые вареники

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 5 столовых ложек муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– ванильный сахар по вкусу.

Приготовление:

  1. В миску выложите творог и разомните его вилкой. Вбейте яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар и хорошо перемешайте.
  2. Добавьте просеянную муку, перемешайте и замесите тесто. Слегка присыпьте его мукой и раскатайте в тонкий жгут. Нарежьте на одинаковые кусочки.
  3. Варите вареники в подсоленной кипящей воде, помешивая, пока не всплывут. Готовое блюдо выложите на тарелку и полейте сливочным маслом или сметаной.
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Автор: Ольга Котів