Тесто печется сразу все. К нему стоит сделать только вкусный крем и все перемешать.
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Рецепт Муравейника
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- К мягкому маслу добавьте сахар, яйца и перемешайте. Затем всыпьте муку и разрыхлитель, добавьте сметану и замесите тесто.
- Поделите его на 4 части и поставьте в морозилку на 1 час. Затем натрите на терке и поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут. Полностью охладите корж и поломайте его руками.
- Взбейте мягкое сливочное масло со сгущенным молоком, туда же всыпьте измельченное тесто и хорошо перемешайте.
- Выложите в глубокую миску, застеленную пищевой пленкой, и оставьте в холодильнике на несколько часов.