Тесто печется сразу все. К нему стоит сделать только вкусный крем и все перемешать.

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Рецепт Муравейника

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. К мягкому маслу добавьте сахар, яйца и перемешайте. Затем всыпьте муку и разрыхлитель, добавьте сметану и замесите тесто.
  2. Поделите его на 4 части и поставьте в морозилку на 1 час. Затем натрите на терке и поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут. Полностью охладите корж и поломайте его руками.
  3. Взбейте мягкое сливочное масло со сгущенным молоком, туда же всыпьте измельченное тесто и хорошо перемешайте.
  4. Выложите в глубокую миску, застеленную пищевой пленкой, и оставьте в холодильнике на несколько часов.