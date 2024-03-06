Такі вареники дуже сподобаються дітям. Однак і дорослі не зможуть перед ними встояти.

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Для лінивих вареників краще брати некислий, але жирний сир. Не переварюйте їх та виймайте, як спливуть, інакше смак буде не той.

Такі вареники, до речі, можна заготовити про запас і заморозити, щоб вранці не витрачати час на приготування.

Ліниві вареники

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів сиру;

– 1 яйце;

– 5 столових ложок борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– ванільний цукор до смаку.

Приготування:

У миску викладіть сир і розімніть його виделкою. Вбийте яйця, додайте цукор, сіль, ванільний цукор та добре перемішайте. Додайте просіяне борошно, перемішайте і замісіть тісто. Злегка присипте його борошном і розкачайте у тонкий джгут. Наріжте на однакові шматочки. Варіть вареники в підсоленій киплячій воді, помішуючи, поки не спливуть. Готову страву викладіть на тарілку та полийте вершковим маслом чи сметаною.

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