Такие вареники очень понравятся детям. Однако и взрослые не смогут перед ними устоять.
Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"
Для ленивых вареников лучше брать некислый, но жирный творог. Не переваривайте их и вынимайте, как всплывут, иначе вкус будет не тот.
Такие вареники, кстати, можно заготовить впрок и заморозить, чтобы утром не тратить время на приготовление.
Ленивые вареники
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- В миску выложите творог и разомните его вилкой. Вбейте яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар и хорошо перемешайте.
- Добавьте просеянную муку, перемешайте и замесите тесто. Слегка присыпьте его мукой и раскатайте в тонкий жгут. Нарежьте на одинаковые кусочки.
- Варите вареники в подсоленной кипящей воде, помешивая, пока не всплывут. Готовое блюдо выложите на тарелку и полейте сливочным маслом или сметаной.