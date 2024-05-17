Рецепт, который точно получится у каждого: готовим ленивый "Наполеон" с клубникой
17 мая 2024, 22:59Читати новину українською
Источник:yummy.lera
Торт можно приготовить по-настоящему просто. Воспользуйтесь этим проверенным рецептом клубничного "Наполеона".
Для этого торта не надо замешивать тесто. Надо только купить слоеное.
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Ленивый торт "Наполеон" с клубникой
- Время: 40 минут
- Порций: 8
– 3 яйца;
– 300 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 75 граммов муки;
– 750 миллилитров молока;
– 75 граммов сливочного масла.
Для клубничной начинки:
– 300 граммов клубники;
– 30 граммов сахара;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 килограмм слоеного теста.
Смотрите, как приготовить ленивый "Наполеон": видео
Приготовление:
- Для заварного крема яйца соедините с половиной сахара, солью и мукой.
- Молоко соедините с другой половиной сахара, ванильным сахаром и доведите до кипения.
- Постоянно помешивая, влейте горячее молоко в яичную смесь. Верните в кастрюлю и на среднем огне варите до загустения.
- Выключите огонь, добавьте масло и перемешайте. Накройте пленкой в контакт и дайте полностью остыть.
- Для клубничной начинки соедините сахар с крахмалом и вместе с лимонным соком добавьте к нарезанной клубнике. Варите на среднем огне до загустения. Также накройте пленкой в контакт и дайте полностью остыть.
- Тем временем разморозьте тесто и не раскатывая положите на пергамент. Вырежьте 4 круга диаметром 20 сантиметров и выпекайте вместе с обрезками 15 – 20 мин в разогретой до 200 градусов духовке.
- Дайте остыть и каждый корж поделите на 2 части. Таким образом получится 8 коржей.
- Собирайте торт по принципу – корж, крем, корж, крем. При этом к 4 коржам с кремом добавьте клубничную начинку.
- Несколькими столовыми ложками крема смажьте весь торт. Обрезки измельчите в блендере и обсыпьте ими торт. Уберите в холодильник на 4 – 5 часов, а лучше – на ночь.