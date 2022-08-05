Без сомнения, арбуз можно есть самостоятельно, но пробовали ли вы когда-нибудь соединить его с другими ингредиентами? Возможно сыром или полить медом? Мы приготовили для вас впечатляющий рецепт летнего салата с арбузом, сыром фета и свежей мятой.
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Никаких майонезных заправок, только мед, сок лайма или лимона, немного оливкового масла и готово. Попробуйте это блюдо и насладитесь витаминной бомбой этим летом.
Такое блюдо подойдет для пикника, веселой забавы с друзьями или для семейных посиделок.
Рецепт салата с арбузом и сыром.
- Время: 15 минут
Приготовление:
- Очистите огурцы от кожуры, нарежьте их кружочками.
- Из арбуза нужно достать все зернышки, а мякоть порезать кубиками.
- Мелко нарежьте листья мяты и базилика, добавьте в салат и перемешайте.
- Для приготовления заправки в салат следует смешать сок лайма или лимона, оливковое масло и жидкий мед. Сдобрите все солью и черным молотым перцем и полейте заправкой салат.
- Перед подачей посыпьте салат измельченным творогом фета.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления летнего салата с арбузом и фетой: