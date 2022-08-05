Без сомнения, арбуз можно есть самостоятельно, но пробовали ли вы когда-нибудь соединить его с другими ингредиентами? Возможно сыром или полить медом? Мы приготовили для вас впечатляющий рецепт летнего салата с арбузом, сыром фета и свежей мятой.

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Никаких майонезных заправок, только мед, сок лайма или лимона, немного оливкового масла и готово. Попробуйте это блюдо и насладитесь витаминной бомбой этим летом.

Такое блюдо подойдет для пикника, веселой забавы с друзьями или для семейных посиделок.

Рецепт салата с арбузом и сыром.

Время: 15 минут

Ингредиенты:

– арбуз;

– огурцы;

– сыр фета;

– 10 листочков мяты;

– 10 листиков базилика.

Для соуса:

– 2 столовые ложки сока лайма;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки меда;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Очистите огурцы от кожуры, нарежьте их кружочками.

Из арбуза нужно достать все зернышки, а мякоть порезать кубиками.

Мелко нарежьте листья мяты и базилика, добавьте в салат и перемешайте.

Для приготовления заправки в салат следует смешать сок лайма или лимона, оливковое масло и жидкий мед. Сдобрите все солью и черным молотым перцем и полейте заправкой салат.

Перед подачей посыпьте салат измельченным творогом фета.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления летнего салата с арбузом и фетой: