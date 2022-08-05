Без сумніву, кавун можна їсти самостійно, але чи пробували ви колись поєднати його з іншими інгредієнтами? Можливо сиром чи полити медом? Ми підготували для вас вражаючий рецепт літнього салату з кавуном, сиром фета та свіжою м'ятою.

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Жодних майонезних заправок, тільки мед, сік лайма або лимону, трішки оливкової олії і готово. Спробуйте цю страву та насолодіться вітамінною бомбою цього літа.

Така страва підійде для пікніка, веселої забави з друзями або для сімейних посиденьок.

Рецепт салату з кавуном та сиром фета

Час: 15 хвилин

Інгредієнти:

– кавун;

– огірки;

– сир фета;

– 10 листочків м'яти;

– 10 листочків базиліку.

Для соусу:

– 2 столові ложки соку лайма;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки меду;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Почистіть огірки від шкірки, наріжте їх кружальцями.

З кавуна необхідно дістати всі зернята, а м'якоть нарізати кубиками.

Дрібно наріжте листочки м'яти та базиліку, додайте до салату та перемішайте.

Для приготування заправки до салату слід змішати сік лайма, або лимона, оливкову олію та рідкий мед. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем і полийте заправкою салат.

Перед подачею посипте салат подрібненим сиром фета.

Смачного!

Відеорецепт приготування літнього салату з кавуном та фетою: