Рецепт, который удивит всех: судья "МастерШеф" показал, как сделать гениальный летний салат

Лето – пора свежих салатов. Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим фантастическим рецептом.

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Салат с кабачками и томатами

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

– 1 кабачок;– 1 помидор;– 1 лук;– масло, мед, любимые сушеные травы по вкусу;– 1 зубчик чеснока;– соевый соус, сок лимона по вкусу.

Смотрите, как приготовить летний салат: видео

Приготовление:

Овощи помойте и нарежьте. В отдельной миске смешайте масло, мед, травы, соевый соус, сок лимона и измельченный чеснок. Перемешайте. В пакет-слайдер сложите нарезанные овощи, залейте смесью, закройте пакет и хорошо перемешайте. Отправьте в холодильник на несколько часов.