Рецепт, который удивит всех: судья "МастерШеф" показал, как сделать гениальный летний салат
2 августа 2024, 18:45Читати новину українською
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Лето – пора свежих салатов. Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим фантастическим рецептом.
Вам нужны только самые простые ингредиенты. Попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь – вам понравится.
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Салат с кабачками и томатами
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 1 кабачок;
– 1 помидор;
– 1 лук;
– масло, мед, любимые сушеные травы по вкусу;
– 1 зубчик чеснока;
– соевый соус, сок лимона по вкусу.
Смотрите, как приготовить летний салат: видео
Приготовление:
- Овощи помойте и нарежьте.
- В отдельной миске смешайте масло, мед, травы, соевый соус, сок лимона и измельченный чеснок. Перемешайте.
- В пакет-слайдер сложите нарезанные овощи, залейте смесью, закройте пакет и хорошо перемешайте.
- Отправьте в холодильник на несколько часов.