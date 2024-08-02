Рецепт, который удивит всех: судья "МастерШеф" показал, как сделать гениальный летний салат

2 августа 2024, 18:45
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Лето – пора свежих салатов. Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим фантастическим рецептом.

Вам нужны только самые простые ингредиенты. Попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь – вам понравится.

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Салат с кабачками и томатами

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 1 помидор;
– 1 лук;
– масло, мед, любимые сушеные травы по вкусу;
– 1 зубчик чеснока;
– соевый соус, сок лимона по вкусу.

Смотрите, как приготовить летний салат: видео

Приготовление:

  1. Овощи помойте и нарежьте.
  2. В отдельной миске смешайте масло, мед, травы, соевый соус, сок лимона и измельченный чеснок. Перемешайте.
  3. В пакет-слайдер сложите нарезанные овощи, залейте смесью, закройте пакет и хорошо перемешайте.
  4. Отправьте в холодильник на несколько часов.
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Автор: Ольга Котів