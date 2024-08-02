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Салат с кабачками и томатами

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– 1 помидор;

– 1 лук;

– масло, мед, любимые сушеные травы по вкусу;

– 1 зубчик чеснока;

– соевый соус, сок лимона по вкусу.

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Приготовление:

Овощи помойте и нарежьте. В отдельной миске смешайте масло, мед, травы, соевый соус, сок лимона и измельченный чеснок. Перемешайте. В пакет-слайдер сложите нарезанные овощи, залейте смесью, закройте пакет и хорошо перемешайте. Отправьте в холодильник на несколько часов.

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