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Салат с кабачками и томатами

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

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Приготовление:

  1. Овощи помойте и нарежьте.
  2. В отдельной миске смешайте масло, мед, травы, соевый соус, сок лимона и измельченный чеснок. Перемешайте.
  3. В пакет-слайдер сложите нарезанные овощи, залейте смесью, закройте пакет и хорошо перемешайте.
  4. Отправьте в холодильник на несколько часов.