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Салат з кабачками та томатами
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування:
- Овочі помийте та наріжте.
- В окремій мисці змішайте олію, мед, трави, соєвий соус, сік лимона й подрібнений часник. Перемішайте.
- У пакет-слайдер складіть нарізані овочі, залийте сумішшю, закрийте пакет та гарно перемішайте.
- Відправте в холодильник на кілька годин.