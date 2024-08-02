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Салат з кабачками та томатами

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

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Приготування:

  1. Овочі помийте та наріжте.
  2. В окремій мисці змішайте олію, мед, трави, соєвий соус, сік лимона й подрібнений часник. Перемішайте.
  3. У пакет-слайдер складіть нарізані овочі, залийте сумішшю, закрийте пакет та гарно перемішайте.
  4. Відправте в холодильник на кілька годин.