Вам потрібні лише найпростіші інгредієнти. Спробуйте втілити цей рецепт в життя – вам сподобається.

Буде смачно Надзвичайно смачні, хоч і без м'яса: рецепт голубців з тертою картоплею

Салат з кабачками та томатами

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 1 помідор;

– 1 цибуля;

– олія, мед, улюблені сушені трави до смаку;

– 1 зубчик часнику;

– соєвий соус, сік лимона до смаку.

Дивіться, як приготувати літній салат: відео

Приготування:

Овочі помийте та наріжте. В окремій мисці змішайте олію, мед, трави, соєвий соус, сік лимона й подрібнений часник. Перемішайте. У пакет-слайдер складіть нарізані овочі, залийте сумішшю, закрийте пакет та гарно перемішайте. Відправте в холодильник на кілька годин.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати домашню ковбасу зі свинини та курки.