Летний торт без выпечки за 15 минут
13 июля 2023, 14:29Читати новину українською
Источник:Лиза Глинская
Летом всегда хочется сладкого, особенно сезонных тортов со свежими ягодами. Но как его приготовить, чтобы не включать духовку? Выход есть!
Холодные торты без выпечки – идеальный вариант для домашнего десерта к празднику: взрослый или детский. Яркие слои чизкейки украсят любой стол.
Читайте также Такого вы еще не пробовали: куриные стрипсы в шоколадном соусе с перцем чили
Их можно готовить заранее, ведь он должен хорошо настояться в холодильнике.
Рецепт ягодного чизкейка без выпечки
- Время: 6 – 8 часов
- Порции: 6
– 180 граммов печенья;
– 90 граммов сливочного масла.
Ингредиенты для творожного крема со смородиной:
– 200 граммов смородинового пюре;
– 80 граммов сахара;
– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
– 150 граммов сыра;
– 100 граммов сметаны или греческого йогурта.
Ингредиенты для творожного крема с малиной:
– 200 граммов малинового пюре;
– 50 граммов сахара;
– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
– 150 граммов сыра;
– 100 граммов сметаны или йогурта.
Ингредиенты для творожного крема с клубникой и лаймом:
– 150 грамм клубничного пюре;
– 50 миллилитров лаймового сока;
– 80 граммов сахара;
– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
– 150 граммов сыра;
– 100 граммов сметаны или йогурта.
Приготовление:
- Перебейте печенье в крошку с помощью блендера или занозой. Смешайте с растопленным сливочным маслом и утрамбуйте в форме.
- Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой.
- Залейте желатин прохладной водой.
- Смешайте смородиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
- Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
- Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
- Готовый крем залейте поверх песочного основания.
- Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
- Залейте желатин прохладной водой.
- Смешайте малиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
- Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
- Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
- Готовый крем залейте поверх смородинового пюре.
- Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
- Залейте желатин прохладной водой.
- Смешайте клубничное пюре с соком лайма и сахаром, доведите до кипения.
- Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
- Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
- Готовый крем залейте поверх малинового пюре.
- Отправьте торт в холодильник на 3 часа.
- Ягодный чизкейк готов.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить пирог из New York Times с сезонными ягодами или фруктами.