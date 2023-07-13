Холодні торти без випікання – ідеальний варіант для домашнього десерту до свята: дорослого чи дитячого. Яскраві шари чизкейка прикрасять будь-який стіл.

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Їх можна готувати заздалегідь, адже він має добре настоятися в холодильнику.

Рецепт ягідного чизкейка без випікання

Час: 6 – 8 годин

6 – 8 годин Порції: 6

Інгредієнти пісочної основи:

– 180 грамів печива;

– 90 грамів вершкового масла.

Інгредієнти для сирного крему зі смородиною:

– 200 грамів смородинового пюре;

– 80 грамів цукру;

– 7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;

– 150 грамів сиру;

– 100 грамів сметани або грецького йогурту.

Інгредієнти для сирного крему з малиною:

– 200 грамів малинового пюре;

– 50 грамів цукру;

– 7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;

– 150 грамів сиру;

– 100 грамів сметани або йогурту.

Інгредієнти для сирного крему з полуницею та лаймом:

– 150 грамів полуничного пюре;

– 50 мілілітрів лаймового соку;

– 80 грамів цукру;

– 7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;

– 150 грамів сиру;

– 100 грамів сметани або йогурту.

Приготування:

Перебийте печиво в крихту за допомогою блендера, або скалкою. Змішайте з розтопленим вершковим маслом та втрамбуйте у формі.

Не забудьте вкрити борти форми ацетатною стрічкою.

Залийте желатин холодною водою.

Змішайте смородинове пюре з цукром, доведіть до кипіння.

Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.

Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.

Готовий крем залийте поверх пісочної основи.

Відправте торт в холодильник на 30 хвилин.

Залийте желатин холодною водою.

Змішайте малинове пюре з цукром, доведіть до кипіння.

Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.

Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.

Готовий крем залийте поверх смородинового пюре.

Відправте торт в холодильник на 30 хвилин.

Залийте желатин холодною водою.

Змішайте полуничне пюре з соком лайма та цукром, доведіть до кипіння.

Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.

Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.

Готовий крем залийте поверх малинового пюре.

Відправте торт в холодильник на 3 години.

Ягідний чизкейк готовий.

Смачного!

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