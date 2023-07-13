Холодні торти без випікання – ідеальний варіант для домашнього десерту до свята: дорослого чи дитячого. Яскраві шари чизкейка прикрасять будь-який стіл.
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Їх можна готувати заздалегідь, адже він має добре настоятися в холодильнику.
Рецепт ягідного чизкейка без випікання
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 6
Приготування:
- Перебийте печиво в крихту за допомогою блендера, або скалкою. Змішайте з розтопленим вершковим маслом та втрамбуйте у формі.
- Не забудьте вкрити борти форми ацетатною стрічкою.
- Залийте желатин холодною водою.
- Змішайте смородинове пюре з цукром, доведіть до кипіння.
- Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.
- Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.
- Готовий крем залийте поверх пісочної основи.
- Відправте торт в холодильник на 30 хвилин.
- Залийте желатин холодною водою.
- Змішайте малинове пюре з цукром, доведіть до кипіння.
- Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.
- Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.
- Готовий крем залийте поверх смородинового пюре.
- Відправте торт в холодильник на 30 хвилин.
- Залийте желатин холодною водою.
- Змішайте полуничне пюре з соком лайма та цукром, доведіть до кипіння.
- Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.
- Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.
- Готовий крем залийте поверх малинового пюре.
- Відправте торт в холодильник на 3 години.
- Ягідний чизкейк готовий.
Смачного!