Холодні торти без випікання – ідеальний варіант для домашнього десерту до свята: дорослого чи дитячого. Яскраві шари чизкейка прикрасять будь-який стіл.

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Їх можна готувати заздалегідь, адже він має добре настоятися в холодильнику.

Рецепт ягідного чизкейка без випікання

  • Час: 6 – 8 годин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Перебийте печиво в крихту за допомогою блендера, або скалкою. Змішайте з розтопленим вершковим маслом та втрамбуйте у формі.
  • Не забудьте вкрити борти форми ацетатною стрічкою.
  • Залийте желатин холодною водою.
  • Змішайте смородинове пюре з цукром, доведіть до кипіння.
  • Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.
  • Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.
  • Готовий крем залийте поверх пісочної основи.
  • Відправте торт в холодильник на 30 хвилин.
  • Залийте желатин холодною водою.
  • Змішайте малинове пюре з цукром, доведіть до кипіння.
  • Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.
  • Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.
  • Готовий крем залийте поверх смородинового пюре.
  • Відправте торт в холодильник на 30 хвилин.
  • Залийте желатин холодною водою.
  • Змішайте полуничне пюре з соком лайма та цукром, доведіть до кипіння.
  • Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.
  • Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.
  • Готовий крем залийте поверх малинового пюре.
  • Відправте торт в холодильник на 3 години.
  • Ягідний чизкейк готовий.

Смачного!