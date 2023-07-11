Пирог из издания The New York Times стал настоящим бестселлером в газете. Несколько лет подряд по многочисленным просьбам американских домохозяек газета публиковала этот рецепт пирога. В классическом исполнении его готовят со сливами.

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Мы предлагаем приготовить домашнюю выпечку с сезонными ягодами и фруктами.

Рецепт пирога из New York Times

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 180 граммов мягкого масла

– 180 граммов сахара

– 180 граммов муки

– 3 яйца

– 1 ложка разрыхлителя без горки

– щепотка соли

– фрукты и ягоды.

Приготовление:

Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром, добавляем яйца и щепотку соли. В конце вмешиваем предварительно просеянную муку и разрыхлитель для теста.

Выкладываем тесто в жаропрочную форму, а сверху посыпаем ягодами и нарезанными фруктами.

Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 40 – 50 минут. Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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