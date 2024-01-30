Простое и нежное: готовим лимонное печенье по рецепту звездного судьи "МастерШеф"

Приготовьте ароматное лимонное печенье. Его нежнейший вкус вам точно понравится.

Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим рецептом. Попробуйте – это очень просто.

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Рецепт зимнего лимонного печенья

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 6

Ингредиенты для печенья:

– 150 граммов сахара;

– 80 граммов масла 82,5%;

– цедра 1 большого лимона;

– 5 граммов ванильного сахара;

– 35 грамм лимонного сока;

– 2 небольших яйца;

– 250 – 260 граммов муки;

– 7 – 8 граммов разрыхлителя;

– сахарная пудра.

Для крема:

– 1 большое яйцо;

– 60 граммов сахара;

– 60 граммов лимонного сока;

– цедра 1 лимона;

– 50 граммов масла.

Приготовление:

Мягкое сливочное масло смешайте с сахаром, яйцом, цедрой и соком лимона. Затем добавьте муку, разрыхлитель и замешайте мягкое тесто. Поставьте его на час в холодильник. Тем временем смешайте все ингредиенты для крема. Доведите до кипения, постоянно помешивая венчиком, после чего охладите. Достаньте тесто из холода, очень быстро накатайте шарики и обваляйте их в сахарной пудре Выложите печенье на пергамент на расстоянии друг от друга и сделайте небольшие углубления, в которые добавьте крем. Выпекайте печенье при температуре 175 градусов 8 – 10 минут.