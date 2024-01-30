Простое и нежное: готовим лимонное печенье по рецепту звездного судьи "МастерШеф"
30 января 2024, 16:44Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Приготовьте ароматное лимонное печенье. Его нежнейший вкус вам точно понравится.
Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим рецептом. Попробуйте – это очень просто.
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Рецепт зимнего лимонного печенья
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты для печенья:
– 150 граммов сахара;
– 80 граммов масла 82,5%;
– цедра 1 большого лимона;
– 5 граммов ванильного сахара;
– 35 грамм лимонного сока;
– 2 небольших яйца;
– 250 – 260 граммов муки;
– 7 – 8 граммов разрыхлителя;
– сахарная пудра.
Для крема:
– 1 большое яйцо;
– 60 граммов сахара;
– 60 граммов лимонного сока;
– цедра 1 лимона;
– 50 граммов масла.
Приготовление:
- Мягкое сливочное масло смешайте с сахаром, яйцом, цедрой и соком лимона. Затем добавьте муку, разрыхлитель и замешайте мягкое тесто. Поставьте его на час в холодильник.
- Тем временем смешайте все ингредиенты для крема. Доведите до кипения, постоянно помешивая венчиком, после чего охладите.
- Достаньте тесто из холода, очень быстро накатайте шарики и обваляйте их в сахарной пудре
- Выложите печенье на пергамент на расстоянии друг от друга и сделайте небольшие углубления, в которые добавьте крем.
- Выпекайте печенье при температуре 175 градусов 8 – 10 минут.