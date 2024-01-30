Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм рецептом. Спробуйте – це дуже просто.
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Рецепт зимового лимонного печива
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- М'яке вершкове масло змішайте з яйцем, цукром, цедрою та соком лимона. Потім додайте борошно, розпушувач та замішайте м'яке тісто. Поставте його на годину в холодильник.
- Тим часом змішайте усі інгредієнти для крему. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи вінчиком, після чого охолодіть.
- Дістаньте тісто з холоду, дуже швидко накатайте кульки та обваляйте їх у цукровій пудрі
- Викладіть печиво на пергамент на відстані один від одного, зробіть невеликі заглиблення, в які додайте крем.
- Випікайте печиво при температурі 175 градусів 8 – 10 хвилин.