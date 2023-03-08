Это печенье точно оценят любители цитрусовых, ведь нотки лимонной цедры и хрустящая корочка не оставят никого равнодушными. А приятным бонусом станет время приготовления лимонного печенья – меньше часа понадобится, чтобы выпечка по рецепту Марты Стюарт радовала вас и ваших родных.
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Рецепт лимонного печенья
Время: 45 минут
Порций: 24
Приготовление:
- Разогрейте духовку до максимальной температуры. У Марты Стюарт – духовка с мощностью 350 градусов по Цельсию.
- В средней миске смешайте муку, пищевую соду, соль и цедру лимона.
- С помощью миксера взбейте масло и сахар до легкой и пышной массы. Добавьте яйцо, ваниль и лимонный сок.
- Продолжайте сбивать до однородности. Переключите миксер на самую низкую скорость, всыпьте мучную смесь и взбивайте массу вместе.
- Готовое тесто разложите столовыми ложками на расстоянии 2,5 сантиметра друг от друга.
- Выпекайте печенье 15 – 20 минут.
- Оставьте остыть на 2 минуты и переложите печенье на решетку для полного охлаждения.
- Смажьте печенье лимонной глазурью и дайте застыть (примерно на час).
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Приятного аппетита!
Автор: студентка ЛНУ имени Ивана Франко Марта Гнат