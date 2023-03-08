Это печенье точно оценят любители цитрусовых, ведь нотки лимонной цедры и хрустящая корочка не оставят никого равнодушными. А приятным бонусом станет время приготовления лимонного печенья – меньше часа понадобится, чтобы выпечка по рецепту Марты Стюарт радовала вас и ваших родных.

Не пропустите Бифштекс из говядины и яйцом: быстрый рецепт для идеального завтрака

Рецепт лимонного печенья

Время: 45 минут

Порций: 24

Ингредиенты: – 2 стакана муки;

– 1/2 чайной ложки соды;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка мелко натертой лимонной цедры;

– 2 столовые ложки свежего лимонного сока;

– 1/2 стакана несоленого масла комнатной температуры;

– 1 стакан сахара;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка чистого экстракта ванили;

– лимонная глазурь.

Приготовление:

Разогрейте духовку до максимальной температуры. У Марты Стюарт – духовка с мощностью 350 градусов по Цельсию.

В средней миске смешайте муку, пищевую соду, соль и цедру лимона.

С помощью миксера взбейте масло и сахар до легкой и пышной массы. Добавьте яйцо, ваниль и лимонный сок.

Продолжайте сбивать до однородности. Переключите миксер на самую низкую скорость, всыпьте мучную смесь и взбивайте массу вместе.

Готовое тесто разложите столовыми ложками на расстоянии 2,5 сантиметра друг от друга.

Выпекайте печенье 15 – 20 минут.

Оставьте остыть на 2 минуты и переложите печенье на решетку для полного охлаждения.

Смажьте печенье лимонной глазурью и дайте застыть (примерно на час).

К теме Нежная выпечка к кофе и чаю: готовим быстрый лимонный пирог

Рекомендации: Перед тем, как выжать сок лимона или любого другого цитрусового, всегда снимайте с них цедру.

Если вы хотите вместо лимона использовать лайм или апельсин, то замените цедру на сок этих фруктов.

Приятного аппетита!

Автор: студентка ЛНУ имени Ивана Франко Марта Гнат