Это печенье точно оценят любители цитрусовых, ведь нотки лимонной цедры и хрустящая корочка не оставят никого равнодушными. А приятным бонусом станет время приготовления лимонного печенья – меньше часа понадобится, чтобы выпечка по рецепту Марты Стюарт радовала вас и ваших родных.

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Рецепт лимонного печенья

Время: 45 минут

Порций: 24

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до максимальной температуры. У Марты Стюарт – духовка с мощностью 350 градусов по Цельсию.
  • В средней миске смешайте муку, пищевую соду, соль и цедру лимона.
  • С помощью миксера взбейте масло и сахар до легкой и пышной массы. Добавьте яйцо, ваниль и лимонный сок.
  • Продолжайте сбивать до однородности. Переключите миксер на самую низкую скорость, всыпьте мучную смесь и взбивайте массу вместе.
  • Готовое тесто разложите столовыми ложками на расстоянии 2,5 сантиметра друг от друга.
  • Выпекайте печенье 15 – 20 минут.
  • Оставьте остыть на 2 минуты и переложите печенье на решетку для полного охлаждения.
  • Смажьте печенье лимонной глазурью и дайте застыть (примерно на час).

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Приятного аппетита!

Автор: студентка ЛНУ имени Ивана Франко Марта Гнат