Це печиво точно оцінять любителі цитрусових, адже нотки лимонної цедри та хрустка скоринка не залишать байдужими нікого. А приємним бонусом стане час приготування лимонного печива – менше години знадобиться, аби випічка за рецептом Марти Стюарт тішила вас та ваших рідних.
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Рецепт лимонного печива
Час: 45 хвилин
Порції: 24
Приготування:
- Розігрійте духовку до максимальної температури. У Марти Стюарт – духовка з потужністю у 350 градусів за Цельсієм.
- У середній мисці змішайте борошно, харчову соду, сіль і цедру лимона.
- За допомогою міксера збийте масло та цукор до легкої та пишної маси. Додайте яйце, ваніль і лимонний сік.
- Продовжуйте збивати до однорідності. Переключіть міксер на найнижчу швидкість, всипте борошняну суміш та збивайте цю масу разом.
- Готове тісто розкладіть столовими ложками на відстані 2,5 сантиметра один від одного.
- Випікайте печиво 15 – 20 хвилин.
- Залишіть охолонути на 2 хвилини та перекладіть печиво на решітку для повного охолодження.
- Змастіть печиво лимонною глазур’ю та дайте застигнути десь до години часу.
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Смачного!
Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Марта Гнат