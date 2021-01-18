Вкусный банановый кекс: простой рецепт от Яны Балог
Девушка предлагает приготовить вкусный банановый кекс. Как правильно – читайте в материале.
Победительница 10 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поделилась рецептом бананового кекса с фундуком и клюквой на своей странице в инстаграм, который вы с легкостью приготовите дома.
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Как приготовить банановый кекс
- Для приготовления тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Очистите бананы от кожуры. В миске измельчите вилкой в пюре, добавьте яйца, соль, разрыхлитель, муку, сахар, орехи и сухофрукты, масло, замесите тесто.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите в форму для выпекания тесто и отправьте запекаться на 30-40 минут до готовности.
- Кекс достаньте из духовки, оставьте для полного охлаждения, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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