Девушка предлагает приготовить вкусный банановый кекс. Как правильно – читайте в материале.

Победительница 10 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поделилась рецептом бананового кекса с фундуком и клюквой на своей странице в инстаграм, который вы с легкостью приготовите дома.

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Как приготовить банановый кекс

Ингредиенты:

– 4 банана;

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– 100 граммов орехов (фундук);

– 100 граммов сухофруктов (клюква);

– 150 граммов растительного масла;

– 12 граммов разрыхлителя для теста;

– 300 граммов муки;

– 50 граммов сахара.