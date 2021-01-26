Надзвичайно смачний рецепт лимонного кексу у глазурі, який сподобається всій вашій родині. Збережіть рецепт, щоб не загубити.

Джерело: Smachno News Ніжний лимонний кекс легко готувати, а процес випікання займе небагато часу. Ароматний десерт буде чудовим доповненням до улюбленого чаю або кави. Читайте також Смачний банановий кекс: простий рецепт від Яни Балог Рецепт лимонного кексу Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 150 грамів цукру;

– 200 мілілітрів молока 2,5%;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1 лимон;

– соняшникова олія. Інгредієнти для глазурі:

– 100 грамів цукрової пудри;

– 2 столові ложки лимонного соку. Лимонний кекс/unsplash.com Для приготування ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Помийте, почистіть лимон, натріть на грубій тертці цедру лимона, вичавіть сік лимона. Для приготування тіста у мисці з'єднайте цукор з яйцем, додайте цедру і сік лимона, перемішайте. Далі – додайте тепле молоко, соняшникову олію, розпушувач, борошно і ретельно перемішайте. Розігрійте духовку до 180 градусів, вистеліть форму для випікання пергаментом, викладіть тісто та відправте запікатись на 35-40 хвилин до готовності. Для приготування глазурі у мисці змішайте цукрову пудру з соком лимона, перемішайте. Кекс витягніть з духовки, залиште для повного охолодження. Викладіть готовий кекс на тарілку, полийте глазур'ю. Смачного!