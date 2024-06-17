Деликатес, который растет под ногами: готовим роскошные жареные лисички с помидорами

17 июня 2024, 16:59
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Источник:

Shuba

Лисички – очень универсальные грибы. Их можно жарить, тушить, варить или даже использовать для начинки мясных рулетов.

Советуем приготовить лисички с помидорами. Такое блюдо поразит ваших близких.

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Лисички с помидорами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов лисичек;
– 2 томата;
– 1 красный болгарский перец;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– 40 граммов оливкового масла;
– зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Грибы тщательно промойте, положите в кипящую подсоленную воду и проварите 10 минут. Затем откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода. Нарежьте лисички кусочками.
  2. Лук и чеснок очистите и измельчите. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук 5 минут. Добавьте чеснок, прожарьте еще 1 минуту и выложите грибы. Готовьте вместе, помешивая, 5 минут.
  3. Помидоры и перец помойте. Помидоры бланшируйте 1 минуту в горячей воде, затем снимите кожицу и нарежьте их кубиками. Из перца удалите сердцевину и порежьте его квадратиками.
  4. Добавьте помидоры и перец на сковороду с грибами. Посолите, поперчите и готовьте, помешивая, 5 – 7 минут. В конце добавьте измельченную зелень и перемешайте.

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Автор: Ольга Котів